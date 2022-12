Grèves en série à la SNCF : quelles conséquences ?

Les semaines se suivent et se ressemblent à la SNCF. Manon a été touchée par la grève des contrôleurs le week-end dernier. Les syndicats qui appellent à la grève veulent peser sur les négociations sur les salaires qui s'ouvrent demain. Ils réclament 400 euros nets de plus chaque mois. Mercredi 7 décembre 2022, la grève devrait perturber la circulation des TER sur tout l'Est du pays ainsi que quatre lignes Transiliens en Île-de-France. Côté TGV, ce sont les axes Paris-Lyon et le sud de Bordeaux qui seront touchés. Des trains dont les trafics pourraient être très perturbés en décembre. Des préavis sont déjà lancés du 15 au 19, mais aussi pour les week-ends de Noël et du nouvel an. Alors, certains voyageurs ont pris les devants. "J'ai anticipé, je pars mi-décembre, comme ça, j'espère que c'est avant le rush", "ce sera effectivement du covoiturage ou une location de voiture ", annoncent les voyageurs. Le bus est la solution de secours privilégiée par Jean. Moins cher mais plus long. Une compagnie de bus avait déjà anticipé une forte demande en décembre avec 320 véhicules mobilisés contre 250 actuellement. TF1 | Reportage J. Roux, K. Betun, T. Gippet