Grèves et blocages des ports : un coup dur pour Le Havre

Depuis le 5 décembre 2019, l'activité du port du Havre est proche de zéro. Il n'y a plus de dockers. Plus aucun conteneur n'en sort, mais au bout de la chaîne, les clients réclament quand même leurs marchandises. Le trafic est donc dérouté vers Anvers et Rotterdam. Cela n'est pas sans conséquence. Chaque conflit social sur ce port écorne un peu plus la réputation de la place normande au bénéfice des géants belges et hollandais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.