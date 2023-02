Grèves et manifestations : la France bloquée en mars ?

Les cortèges ont beau être moins fournis, pas question pour les syndicats de relâcher la pression. À l’agenda, déjà trois journées de mobilisations. Samedi 11 février d’abord, jeudi prochain le 16 février, puis au retour des vacances de la zone C le 7 mars. À partir de cette date de possibles grèves reconductibles. « Ça bloque les rues, mais pour en arriver là, c’est que les Français en ont marre », dit un jeune homme interviewé. Objectifs avec cette nouvelle journée du 7 mars, durcir le mouvement en plein examen de la réforme des retraites par le sénat. En déplacement, ce jeudi matin dans le Nord, la première ministre tente d’apaiser la situation. « … Un projet de réformes des retraites, ça concerne chacune de façon très intime, ça pose beaucoup de questions, et il faut qu’on continue à écouter les inquiétudes », dit Élisabeth Borne, la première ministre. Exercice pratique d’ailleurs dans cette usine de cosmétique, micro en main, opération pédagogie pour Élisabeth Borne devant une quarantaine de salariés, et autant d’inquiétude. Des situations personnelles qu’il va falloir détailler pour espérer convaincre, charge désormais au ministre de se déployer pour mener la bataille de l’opinion. TF1 | Reportage M. Desmoulins, X. Boucher, B. Augey