Grèves et manifestations : mobilisation en baisse

Dans les gares, aujourd'hui, les passagers des TGV étaient bien à l'heure et de bonne humeur. À la SNCF, le nombre de grévistes a lourdement chuté de 25% mardi dernier, à seulement 14% aujourd'hui. Parmi les trains supprimés, il y avait beaucoup de TER, comme ici à Beaune. Dans les airs, 30% des vols ont été annulés aujourd'hui à Orly et des perturbations à Toulouse, Marseille et Lyon. À Nantes, des syndicalistes ont bloqué l'accès par la route à l'aéroport. Et dans les écoles, 7,7% des enseignants étaient en grève, contre 14,2% mardi dernier, même si les zones A et B sont en vacances. Une mobilisation en baisse aussi dans la rue, mais une ville a attiré tous les regards. Réunissant les leaders syndicaux, Albi a été la capitale de la contestation, pour une journée. Dans le reste de la France, 300 000 personnes ont défilé à Paris, selon la CGT, 37 000 selon la police. Près de 7 200 personnes à Montpellier et 6 700 à Rennes. Partout, les chiffres sont plus faibles, mais n'entament pas la détermination des syndicats. TF1 | Reportage N. Gandillot, M. Desmoulins, B. Chastagner