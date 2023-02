Grèves et manifestations : quelle mobilisation ?

Il y a eu un cortège dense à Paris, la participation est supérieure à celle du 19 janvier. Selon les syndicats, il y a eu 500 000 manifestants, c’est 100 000 de plus qu’il y a quinze jours. Ce mardi, il y avait du monde partout, à Nantes, à Rennes, ou encore à Marseille. Selon la police, il y avait 40 000 personnes selon la police, c’est 14 000 de plus que la dernière fois. Dans les petites villes aussi, la mobilisation est en hausse. À Dole dans le Jura par exemple, étaient 3 000 à la mi-janvier, et 5 000 ce matin. Le Front syndical, lui, est toujours uni, derrière la même banderole. Il y a eu beaucoup de manifestants dans les rues, mais moins de grévistes, 38,5% des enseignants étaient en grève le 19 janvier, plus que 25,9% ce mardi, selon le ministère. C’était la même tendance à la SNCF, il y a eu selon les syndicats 36% de grévistes ce mardi, c’est dix points de moins. Ce mouvement est aussi suivi dans la Fonction publique. Les prochaines journées de mobilisation sont fixées au 7 et au 11 février. TF1 | Reportage M. Guénégan, C. Meunier, P. Brame