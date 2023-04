Grèves : la mobilisation faiblit

À Lyon (Rhône), Rennes (Ille-et-Vilaine), ou encore Nantes (Loire-Atlantique), les manifestants sont moins nombreux. À Paris, ils étaient 93 000 mardi 28 mars, ils sont 57 000 ce jeudi 6 avril, selon la préfecture de police. À Marseille (Bouches-du-Rhône), c’est un cortège clairsemé. Onze mille manifestants mardi 28 mars contre 10 000 ce jeudi selon la police. Parmi eux, certains sont là depuis le premier jour et restent mobilisés, même si cela pèse sur leur porte-monnaie. Des actions coup de poing et des blocages un peu partout au pays. Ce matin à Lille (Nord), une opération escargot a bloqué pendant plusieurs heures ces automobilistes en images. À Vannes, des manifestants ont envahi la gare SNCF empêchant la circulation des trains. Un autre blocage à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (Val-d’Oise), ce jeudi matin, l’accès au Terminal un a été fortement perturbé. Dans l’Éducation nationale, le taux d’enseignants grévistes est en très légère baisse, seulement 7,97 % ce jeudi. À Paris, ces cheminots en image ont voté la reconduction de leur mouvement dès ce matin. Et ce soir, l’intersyndicale annonce une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites jeudi 13 avril, la douzième en trois mois. TF1 | Reportage L. Deschateaux, M. Guénégan, M. Ragazzi