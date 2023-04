Grèves, manifestations : la mobilisation en baisse

À Marseille (Bouches-du-Rhône), Bordeaux (Gironde) et Paris, la douzième journée d'action est partout. Une mobilisation en baisse, mais après trois mois, certains sont encore là, avec en ligne de mire la décision du Conseil constitutionnel attendue pour vendredi 14 avril. Dans la capitale, les manifestants étaient 57 000 la semaine du 6 avril et 42 000 ce jeudi 13 avril, d'après la préfecture de police. Pour les manifestants, chaque journée de mobilisation a un coût. À Toulouse (Haute-Garonne) aussi la mobilisation s’essouffle, 15 000 manifestants la semaine du 6 avril et 9 000 aujourd'hui. Même constat à Saint-Étienne, cette aide à domicile, en image, a sans doute manifesté pour la dernière fois. D'autres ont mené des actions coup de poing. En marge du cortège parisien, des cheminots et des professionnels de la santé se sont introduits de force dans le siège de cette grande enseigne de luxe, en image, à Paris. Moins de monde dans les rues et moins de grévistes. Chez les enseignants, ils étaient 4,66 % aujourd'hui contre près de 8 % la semaine du 6 avril, d'après le ministère de l'Éducation nationale. Une journée également marquée par des scènes de violence. Des voitures sont incendiées à Rennes (Ille-et-Vilaine). À Paris, affrontement entre les forces de l’ordre et les manifestants avec dix policiers qui ont été blessés. TF1 | Reportage M. Alibert, M. Guénégan, S. Prez