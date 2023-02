Grèves : quelles perturbations ?

Un TGV sur deux circulera, et trois TER sur 10 en moyenne. Une grève qui, dès ce soir, a des conséquences pour les voyageurs. Cette fois, la grève s’étale pour deux jours : demain et mercredi, à l’initiative de deux syndicats. Une galère imprévue pour bon nombre de voyageurs que nous avons rencontrés ce soir. En Île-de-France, si huit bus sur dix rouleront demain, ce sera loin d’être le cas pour les métros. Certaines lignes ne seront ouvertes qu’aux heures de pointe, les autres toute la journée, mais avec un trafic réduit. À Lyon, les trains fonctionnent plutôt bien, tout comme à Bordeaux. Ce qui ne sera pas le cas, ni à Nice, ni à Montpellier. Des perturbations aussi dans les écoles. Toutes les organisations syndicales appellent à la grève demain. Certaines comme ici à Paris sont totalement fermées. Quant à samedi prochain, des manifestations sont prévues, mais pas de grève massive. C’est l’annonce du jour du côté des syndicats, les trains circuleront normalement. Résumons, trafic très perturbé à la SNCF demain et mercredi. Mais fluide pour le samedi. Les habitants des zones A et B pourront donc aussi partir en vacances comme prévu. TF1 | Reportage P. Gallaccio, P.Ninine, C. Nieulac