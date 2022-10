Grèves : quelles sont vos solutions pour demain ?

Devant la gare d'Alès, Ilies el Ghazouani n'a jamais pris son train, pour se rendre au travail avec autant d'avance. Ce pâtissier, habitué du TER à cinq heures du matin, pour rejoindre Nîmes choisit d'anticiper la grève. Il est difficile de trouver des covoiturages aussi tôt, sa solution lui coûtera cher, mais tant pis. Et il n'est pas le seul à prendre les devants. Farat Djahnit, étudiante à Montpellier, préfère, elle aussi, écourter son séjour à Alès pour être sûre d'assister à ses cours. L'autre inquiétude des alésiens, c'est la peur d'une grève dans les écoles. Les transports scolaires devraient être maintenus, mais les enseignants peuvent toujours se mettre en grève demain 18 octobre. À la sortie des classes, les parents s'interrogent. Ils sont nombreux à avoir la même solution : demander de l'aide aux grands-parents. Mais parfois, ces derniers habitent loin. Céline Clémensot et Katia Babouche, travaillent ensemble dans ce salon. Toutes les deux ont des enfants en bas âge et les crèches pourraient aussi fermer demain 18 octobre. À Alès, la grande majorité des commerces ouvrira demain. Mais si les salariés devaient s'absenter au dernier moment, en raison de la grève, les entreprises qui le peuvent, se disent prêtes à mettre en place le télétravail. TF1 | Reportage I. Bornacin, C. Blanquart, S. Humblot