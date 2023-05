Grèves SNCF : pourquoi tous les voyageurs ne seront pas indemnisés

Ils ont été particulièrement touchés. Les quatorze lignes Intercités et leurs voyageurs ont subi les plus fortes perturbations durant les épisodes de grève. Certains étaient obligés de reporter leurs voyages. Alors, le gouvernement et la SNCF font un geste. Les abonnements souscrits entre janvier et avril seront remboursés à 50 %. Et les voyageurs qui peuvent justifier de cinq allers-retours sur cette même période auront droit, eux, à 100 euros en bon d'achat. À Limoges (Haute-Vienne) où l'on n'a pas de TGV, les réactions sont mitigées. Lundi, les 20 000 personnes concernées recevront un mail et pourront réclamer leur dû. Mais pour les TGV, la SNCF indique qu'il n'y aura aucune indemnisation supplémentaire. Elle estime suffisant le remboursement des trains annulés. Pour les associations des voyageurs, c'est contraire aux règlements européens. Elles réclament que le dédommagement soit automatique et systématique. Il n'y aura pas d'indemnisation supplémentaire aussi pour les TER, à l'exception des rares régions comme en Auvergne-Rhône-Alpes. TF1 | Reportage A. Tassin, C. Parédès, F. Moncelle