Grévistes : jusqu'à quand sont-ils prêts à tenir ?

Ils ne se contentent plus de bloquer. Ils ont décidé de dormir sur place, car ici, ils sont prêts à tenir autant qu'il faudra. À la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville en Normandie, 35 grévistes sur les 1 650 salariés du site campent jour et nuit à l'entrée de l'usine. Ils veulent empêcher une éventuelle réquisition qui pourrait intervenir n'importe quand. Les roulements s'organisent. À Marseille, il y a un piquet de grève à l'entrée du grand port maritime. Il s'agit d'une trentaine de manifestants, ce jeudi après-midi. Mais depuis trois jours, ils sont 730 grévistes parmi les 1 040 agents portuaires. Ici également, la détermination semble sans faille. Pour la première fois depuis le début du mouvement, un aéroport est occupé momentanément. On parle ici du terminal un de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (Roissy), ce jeudi matin. On compte une centaine de grévistes sur les 90 000 salariés de l'aérogare. Ils ont bloqué l'accès routier pendant toute la matinée. Pour tenir, ils sont nombreux à compter sur les caisses de grève, alimentées par des dons de particuliers. TF1 | Reportage F. Chadeau, P. Lefrançois, A. Santos