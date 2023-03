Grévistes, syndicalistes : quelle réponse demain ?

Cela fait une semaine qu'ils sont plusieurs dizaines à tenir le piquet de grève devant la centrale nucléaire du Blayais à Braud-et-Saint-Louis (Gironde). Certains se replongent dans l'interview du président. John Gazeiro, délégué syndical du CGT Blayais, indique qu'il fait fi de ce qu'il se passe dans la rue et qu'il fait fi du mécontentement des Français. Quant à Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, il a aussi pris le temps d'écouter Emmanuel Macron. Et il n'a pas mâché ses mots : "Cette interview, c'est du foutage de gueule" dit-il. Le chef de l'Etat regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé de compromis. Laurent Berger, le leader de la CFDT, s'insurge. Retour sur le terrain, avec les éboueurs en grève, en région parisienne, pendant que le président s'exprime en direct. Certains affirment qu'il ne fait que répéter ce que son parti a dit pendant les débats. Les protestataires promettent que les blocages et les grèves vont continuer jusqu'au retrait de la réforme. À Paris, un étudiant interviewé est dans la rue pour la première fois ce mercredi soir et ce ne sera pas la dernière, nous assure-t-il. TF1 | Reportage T. Jarrion