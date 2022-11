Grille-pain, lave-linge, perceuse... Un bonus si vous les faites réparer

Pas de café ce matin, notre machine était en panne. Deux solutions : la déposer chez la déchetterie pour être recyclé ou tenté de la sauver. Émilie Lecuyer fait partie des 500 réparateurs agréés Quali Repar. À partir du mi-décembre, elle devra appliquer une remise pour réparer votre électroménager. "Tout est réparable. Il faut que les marques nous suivent sur la façon dont ils fabriquent les appareils pour qu'on puisse facilement avoir accès aux pièces détachées" indique la co-gérante de "La Maison Chartraine" à Chartres (Eure-et-Loir). Par chance, la nôtre était disponible. En moins d'une heure, notre machine fonctionne à nouveau. "Prise en charge et main-d’œuvre, on était à 15 euros. Pour la petite pièce, on est à 15 euros, donc on est à 30 euros" dit Émilie. Mais nous ne paieront que la moitié grâce au bonus réparation déduit de votre facture par le réparateur. Cette prime dépend évidemment de l'appareil à réparer. Dix euros maximum pour un grille-pain ou une bouilloire, 15 euros pour un aspirateur ou une machine à café à capsule, 20 pour un four ou une centrale vapeur, 25 euros pour des appareils plus volumineux comme le réfrigérateur ou le lave-linge, 30 pour un téléviseur et jusqu'à 45 euros maximum pour un ordinateur portable. Ouvert à tout le monde et sans limite du nombre d'équipements. Les bonus se cumulent pour inciter un peu plus les particuliers à ne pas jeter. Les bonus sont financés par l'écoparticipation que vous payez lors de l'achat d'un équipement neuf. Chaque année, près de 10 millions de réparations sont réalisées. Avec le bonus, ce chiffre devrait augmenter de 20 %. TF1 | Reportage C. Abel, O. Cresta