Grippe aviaire : y aura-t-il du chapon et du foie gras sur les tables à Noël ?

C'est une filière qui a beaucoup souffert des semaines de confinement et de la fermeture des restaurants. Les producteurs de foie gras et de volaille doivent maintenant un autre problème sanitaire, la grippe aviaire. Il y a quatre ans, lors de la première crise, plus de 25 millions de canards avaient dû être abattus en France. Quinze mille canards d'un élevage infecté par le virus H5N8 ont dû être abattus cet après-midi à Saint-Geours-de-Maremne. La zone a été entièrement bouclée par les forces de l'ordre. Julien Lafenêtre, producteur de foie gras à Doazit, situé à 60 km de là, surveille avec inquiétude l'évolution de l'épidémie. Dans les Landes, le retour de la grippe aviaire est une très mauvaise nouvelle. Depuis 2017, les professionnels se sont organisés pour limiter les déplacements des palmipèdes d'un élevage à l'autre, et ainsi éviter au virus de se répandre. Ainsi, malgré la crise du Covid et le retour de la grippe aviaire, il n'y aura pas de pénurie de foie gras en cette fin d'année. En tout cas, à la Chambre d'agriculture des Landes, on surveille en temps réel la propagation du virus H5N8.