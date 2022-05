Grippe aviaire : y aura-t-il du foie gras à Noël ?

Dans le restaurant "Le J'Go" à Toulouse, il n'y a plus de canard à la carte. À cause de la grippe aviaire, les fournisseurs n'ont plus rien à vendre à son patron Olivier Ehret. Et le constat est le même dans la majorité des établissements toulousains. Pourtant, manger du magret dans le sud-ouest est une tradition. Toute la filière du canard est sévèrement touchée. Dans la conserverie "Samaran", les salariés sont au chômage partiel trois jours par semaine. Les frigos sont vides. Cette année, la production devrait chuter de 50 %. Depuis cet automne, 16 millions de volailles ont été abattues, soit un tiers de la production française. Dans la Ferme de las Crabères à L'Isle-Jourdain dans le Gers, les canards n'ont pas été contaminés. Ils sont confinés. Mais Jean-Christophe Dardenne s'inquiète de son réapprovisionnement. Faute de marchandises, le couvoir qui lui vend les poussins ne le livrera pas. L'entreprise a privilégié les grosses structures au détriment des petits producteurs. Mais cet éleveur est rassuré. Deux petits couvoirs pensent pouvoir lui fournir en caneton à la fin de l'été, mais le temps presse. Il faut quatre mois pour élever un canard avant de le transformer et les fêtes de fin d'année approchent. Les clients s'interrogent. Au marché Victor Hugo à Toulouse, un commerçant assure que les étals seront regarnis. Mais les prix risquent d'augmenter de plus de 35 %. TF1 | Reportage J.V Fournis, L. Cammas