Grippe : ce qu'il faut retenir de la vaccination en pharmacie

La campagne de vaccination contre la grippe a démarré ce mardi 15 octobre 2019. La grande nouveauté cette année est que certains d'entre nous n'aurons plus besoin de prendre rendez-vous chez le médecin généraliste. Ils peuvent aller directement chez le pharmacien. Sept cent mille Français avaient opté pour ce nouveau dispositif en 2018. Qui sont les principaux concernés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.