Grippe : pourquoi l'épidémie est aussi virulente

Un mois après son apparition, l'épidémie de grippe pèse déjà lourdement sur l'activité de ce service de réanimation. "Au total, on a quinze cas de grippe graves sur l'ensemble du pôle de médecine intensive et réanimation", nous confie le Dr Erika Parmentier, soit un tiers des patients accueillis en soins intensifs. Des personnes âgées pour la plupart ou fragilisées par une obésité ou de l'asthme. Seul point commun, aucune ne s'était vaccinée. "C'est la première fois qu'on a autant de patients qui ont des grippes graves, qui arrivent en même temps. C'est probablement lié aux rassemblements familiaux récents, notamment de Noël", poursuit le médecin réanimateur. Dans toute la France, les passages aux urgences ont bondi de 52% en une semaine, 75% pour les hospitalisations. Ces formes sévères affectent particulièrement une tranche d'âge, les 15-64 ans. Après deux années sans grippe, cette épidémie surprend à plus d'un titre. TF1 | Reportage C. Bayle, L. Poupon, A. Mersi