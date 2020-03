Grippe vs coronavirus, des dispositifs différents

Le coronavirus n'est pas une simple grippe, mais cette dernière est plus mortelle, selon le bilan de l'épidémie en 2019. Elle a engendré une surmortalité d'environ 8 100 décès et a touché jusqu'à 6 millions de Français. Le Covid-19, lui, a tué 33 personnes à ce jour. Pourquoi les autorités de santé ne communiquent-elles pas quotidiennement le bilan de la grippe ? Comment s'explique la différence entre les mesures de protection prises ?