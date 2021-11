Groenland, un paradis qui fond

Vincent Hilaire s'est pris de passion pour le Groenland. Depuis six ans, il dirige le projet "Greenlandia", une initiative à la fois scientifique et pédagogique liée au réchauffement du climat. Avec lui, nous sommes allés rejoindre un des villages les plus solitaires de la planète. Le premier voisin est à 600 kilomètres au sud. Et l'hélicoptère est le seul moyen de venir, le seul lien avec le reste du monde. 350 personnes vivent à Ittoqqortoormiit. La température en cette fin du mois d'octobre est de -9°C, ce qui est normal pour la saison. Sous les lumières rasantes de l'automne, le décor paraît idyllique, mais il y a pourtant une anomalie : la mer n'est pas gelée et il n'y a pas la moindre trace de banquise. "Il faudrait que la mer se calme pour que la glace se forme. C'est important, car sinon on ne peut pas se déplacer", fait savoir Mitsi Pike Barjelarsen, correspondante "Greenlandia". Le village est entouré de montagnes très difficiles d'accès. Sans la banquise, les habitants sont coincés sur leur rocher. De par sa situation, cette localité groenlandaise est un terrain très intéressant pour les chercheurs. "Ce projet Greenlandia prend pleinement son sens ici parce qu'on est dans des endroits, des natures encore vierges et extrêmement pures sur la planète, mais malheureusement victimes des gaz à effet de serre. Il n'y a plus de banquise du tout de tout l'été, ce qui est rarissime", explique Vincent Hilaire.