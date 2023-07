Grogne des policiers : ils témoignent

C'est la neuvième année de Jeremy dans la police et c'est la première fois qu'il a demandé à son médecin un arrêt-maladie. Membre de la BAC, il soutient son collègue de Marseille, placé en détention provisoire. Delphine est policière en service de nuit. Comme Jeremy, elle trouve la décision prise pour l'agent est injuste. Les deux assurent pourtant ne pas s'opposer à un éventuel jugement. Elle affirme que les policiers ne sont pas en dessous des lois. Et c'est là tout le problème pour eux. Ils estiment que la mise en détention provisoire est injuste, qu'elle a eu lieu, parce que le suspect est policier. "On a l'impression qu'il fallait un coupable. Que pour calmer les ardeurs et que cessent les émeutes, il en fallait un". affirme Jeremy. C'est la goutte d'eau pour les policiers, qui se disent déjà poussés à bout, notamment la pression due au manque d'effectif. Le fonctionnaire que nous avons contacté et plusieurs autres l'assurent, pour reprendre le travail, ils attendent non pas l'impunité, mais l'impartialité. TF1 | Reportage F. Litzler, E. Binet, V. Capus