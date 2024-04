Gros électroménager : pourquoi les prix s'envolent

Ils sont les indispensables du quotidien, machine à laver, sèche-linge ou encore lave-vaisselle, mais en rayon, leur prix varie du simple au triple. Comptez plus de 1 000 euros pour un simple appareil. De l'électroménager toujours plus cher, dans le magasin Gitem, le vendeur le reconnaît lui-même. En seulement trois ans, le prix d'achat de certains de ces produits a explosé. On constate une augmentation de 50 %. Pas le choix, le responsable de la boutique a dû revoir ses marges pour rester compétitif. Le budget s'envole pour les ménages. En 2023, le prix de l'électroménager a augmenté de 3%. Des produits plus chers, car ils sont plus novateurs, selon l'expert Laurent Cours. Des appareils plus chers à l'achat, mais réparables. Cécile Schechter, propriétaire, fait appel à une entreprise de réparation. Elle n'avait pas le budget pour remplacer son lave-vaisselle défectueux. Le coût de l'opération s'élève à 150 euros, contre 900, pour l'achat d'une machine neuve. En 2023, plus de quatorze millions d'appareils ont été vendus en France. TF1 | Reportage C. Dewaegeneire, A. Charles-Messance