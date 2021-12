Grosse fatigue : comment retrouver la forme ?

Aujourd'hui, la plupart des Français que nous avons interrogés nous ont avoués être un peu fatigués. Depuis 18 mois, les vagues successives de contamination ont usé les Français. À l'institut du sommeil de l'Hôtel-Dieu, les consultations ont augmenté ces dernières semaines. "La pandémie a désorganisé complètement le sommeil et la résistance des Français, moins d'exercice physique, moins de relations sociales et d'interaction sociale", constate Pr Damien Léger, responsable du centre du sommeil à l'Hôtel-Dieu à Paris. Selon un récent sondage, 70 % des Français prétendent mal dormi. Alors, comment faire pour retrouver cet indispensable sommeil réparateur ? Nous sommes nombreux à opter pour les médicaments ou les produits naturels. "On a eu quand même pas mal de demandes sur les produits à base de mélatonine. Les gens ont vraiment du mal à dormir", confirme Jean-Charles Rossi, responsable pharmacie des Halles à Paris. La mélatonine est l'hormone du sommeil. Les produits pour booster l'immunité et redonner de l'énergie sont aussi très demandés, plus 50 % pour les ventes de vitamines dans cette officine au mois de novembre et plus 30 % pour la spiruline, algue qui renforce les défenses naturelles. Pour ne pas dépendre d'aucun stock, l'idéal est donc d'agir au quotidien. "Profiter un peu de la lumière, c'est-à-dire sortir au moins une heure de chez soi et se mettre à la lumière. Deuxièmement, un peu d'exercice physique régulier. On dit que le sommeil s'arrange avec trois fois vingt minutes de sport par semaine", conseille le Pr Damien Léger. L'arrivée des vacances devrait aussi redonner du tonus dans les têtes et dans les jambes. TF1 | Reportage D. Piereschi, J.Y Chamblay