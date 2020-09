Grotte de Lascaux : l’incroyable histoire d'une découverte

C'était il y a 80 ans, presque jour pour jour. Par le plus grand des hasards, quatre adolescents d'un village de Dordogne découvraient une grotte dont le nom allait devenir célèbre dans le monde entier. Lascaux, le chef-d'oeuvre de la préhistoire, apportait la preuve qu'il y a 20 000 ans, nos ancêtres avaient développé de grands talents d'artiste. Nos équipes vous racontent l'incroyable histoire de cette découverte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.