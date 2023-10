Guadeloupe : des dégâts après de nouvelles pluies

Le long de la côte, les palmiers sont arrachés par dizaines. Peu de pluie sur les lieux, mais de puissantes rafales de vent ont tout balayé. Après le passage de l'ouragan, Philippe, restaurateur, gérant d'une société de transport maritime à l'île de la Désirade, doit tronçonner lui-même plusieurs arbres. Ils se sont encastrés dans la toiture de son restaurant. Sur la petite île de 1 400 habitants, à l'Est de la Guadeloupe, le réseau électrique est seulement en train d'être rétabli. Ce week-end, l'archipel s'est préparé au pire, avec un confinement total pendant cinq heures. L'île a été frappée par des crues torrentielles, un courant si puissant que le pont a cédé. Dans certains quartiers, il faudra aux habitants plusieurs jours pour évacuer l'eau et faire disparaître les traces du passage de la tempête. Avec les éboulements et les coulées de boue, il est impossible pour l'instant d'estimer l'ampleur des dégâts. Le gouvernement annonce qu'il veut faire reconnaître rapidement l'état de catastrophe naturelle sur une partie de l'archipel. TF1 | Reportage L. Merlier, D. Lansade