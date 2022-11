Guadeloupe et Martinique : pluies torrentielles et inondations

Le restaurant "Le Saint James" à Sainte-Marie venait tout juste de démarrer son service du soir dimanche. Le personnel se fait alors surprendre par des pluies diluviennes, comme tout le nord-est de la Martinique. "On a vu que l'eau commence à monter. On a essayé de faire vite de fermer, mais c'est déjà trop tard. La barrière a cédé. Puis, la rivière est sortie de son lit et l'eau est rentrée dans le restaurant", raconte une employée, Lauriane Hippocrate. "On est habitué à ça. Mais hier, c'était vraiment... On a eu peur", ajoute sa collègue, Vincente Dalphrase. Quelques semaines après la tempête Fiona, la Guadeloupe a subi dimanche de nouveau dégât. Le reportage en tête d'article montre une route bloquée en raison d'un glissement de terrain, tandis que d'autres axes disparaissent sous les flots. Sur une image satellite, les Antilles apparaissent au cœur de la tempête dimanche soir. Puis lundi, une relative accalmie. Dans les prochaines heures, le temps va se dégrader progressivement. À Saint-Martin comme en Guadeloupe, la vigilance orange pour forte pluie et orage est prolongée jusqu'à mardi. TF1 | Reportage E. Lefebvre, J.M Dabreu