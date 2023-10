Guadeloupe : l'île balayée par la tempête Philippe

À Trois-Rivières, au sud de la Guadeloupe, une partie de la route s'est effondrée, disparaissant sous les flots durant la nuit du lundi au mardi 3 octobre. Tout près de là, deux véhicules ont été emportés vers la mer, sans faire de victimes. Les conducteurs ont pu s'échapper juste à temps. Vingt-quatre heures après le passage de la tempête, la Guadeloupe est toujours en état de vigilance orange pour forte pluie et orage. Des dizaines de routes et de ponts doivent être remis en état. Les autorités appellent les habitants à la prudence. La nuit dernière, la tempête est passée à moins de 200 kilomètres, au nord-est de l'archipel, provoquant les plus fortes averses à Basse-terre. Les inondations ont également poussé vers la mer plusieurs bateaux. Certains se retrouvent échoués sur la côte. Durant la nuit, des torrents de boue et d'eau ont envahi toute la zone, s'infiltrant jusque dans les maisons les plus exposées. Il est tombé jusqu'à un mois et demi de pluie en une seule nuit. La tempête Philippe s'éloigne maintenant vers le nord, en direction de l'océan Atlantique. TF1 | Reportage B. Christal, D. Lansade