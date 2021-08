Guadeloupe : pour freiner l’épidémie, le gouvernement instaure un confinement renforcé

Dans les rues de Pointe-à-Pitre, l'annonce d'un nouveau confinement fait souffler un vent de découragement. "C'est vraiment agaçant. Pour moi, c'est angoissant, ça stresse les gens aussi", confie une femme. Des habitants lassés mais pas surpris. Le taux d'incidence explose comme jamais auparavant. Près d'une personne sur 50 est atteinte du Covid sur un territoire où seulement 17% de la population est totalement vacciné. "Il fallait s'y attendre. Là, peut-être qu'ils vont comprendre qu'il ne faut pas jouer avec la maladie", s'exprime un homme. Tous les magasins doivent désormais fermer, à l'exception des commerces de première nécessité. Les commerçants s'y étaient eux aussi préparés. "On a su pour la Martinique, on s'est dit que ça va être la même chose ici", déclare l'un d'eux. Mais cette nouvelle fermeture forcée en plein mois d'août passe difficilement. Les Guadeloupéens se pressent en boutique pour faire leurs derniers achats. "On s'est dit qu'il vaut mieux venir aujourd'hui que ne pas pouvoir venir du tout. C'est pour ça que j'ai anticipé. Essayer de faire au maximum aujourd'hui pour qu'on ne puisse pas se retrouver sans rien", confie une autre femme. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.