Guadeloupe : pourquoi l'île est en alerte maximale

Seize morts en une semaine, c'est le bilan le plus dramatique pour la Guadeloupe depuis le début de l'épidémie. À lui seul, le chiffre explique l'urgence. Hier, 101 personnes étaient hospitalisées pour des symptômes plus ou moins graves du coronavirus. Pour y faire face, des étudiants et des retraités de la réanimation ont été rappelés à la rescousse. L'île envisage de transférer des patients vers la Martinique. Des renforts dans la réserve sanitaire ainsi que l'armée seront envoyés en fin de semaine.