Guadeloupe : un îlet de rêve à préserver

L'îlet Caret fait 120 mètres de long sur seulement 20 mètres de large. C'est un confetti de sables dans la mer des Caraïbes. Il s'agit de l'adresse d'un minuscule paradis. Des vacanciers savourent d'autant plus leurs chances d'être là, car l'îlet Caret rétrécit inexorablement d'année en année. Chaque matin, sur son bateau le flibustier, David Farge, capitaine du bateau "Le flibustier", y amène une douzaine de touristes. Une heure de traversée depuis Pointe-à-Pitre. En dix ans, les choses ont bien changé. Marie-Laure Ciprin, excursionniste et présidente du Cluster Maritime de la Guadeloupe, est un peu la mémoire vivante de l'îlet. Elle organise une excursion sans cacher une pointe de nostalgie. Axel, le fils de Marie-Laure, venait souvent camper sur l'îlet. À la tombée de la nuit, la plage se recouvrait de crabes. L'îlet était un refuge pour toute sorte d'animaux. Alors comment il a pu à ce point changer de visage ? Première explication : la barrière de corail, endommagée, ne protège plus l'îlet des vagues dont les plus grosses ont déraciné les cocotiers. Et à chaque tempête, du sable est emporté. Le tourisme a également joué un rôle. Chaque jour en à peine une heure la mer se tapisse de bateaux,et leurs ancres fragilisent la plage. TF1 | Reportage D. Sitbon, N. Clerc, F. Soyer