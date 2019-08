Guadeloupe : une eau pas si courante

À l'heure actuelle, un département français est toujours privé d'eau courante, la Guadeloupe. Cette situation dure depuis des décennies. C'est d'autant plus scandaleux puisqu'il n'y a pas de pénurie. Elle produit 60 millions de mètres cubes d'eau potable chaque année, mais le réseau de distribution est dans un état lamentable. Les habitants ont dû s'habituer à faire avec. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.