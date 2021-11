Guadeloupe : une situation "explosive"

Désemparée, une mère de famille n'a pas de nouvelles de son fils depuis deux jours. Ses amis lui ont annoncé son arrestation. Ils sont une trentaine lundi à comparaître après les violences des derniers jours. D'après leurs proches, beaucoup de jeunes sans histoire entraînés par le nombre se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Ces jeunes sont impliqués dans le pillage de supermarchés, de banques et plus inquiétant, de locaux de la douane où deux mille munitions et plusieurs armes auraient disparu. Les avocats dénoncent une situation très difficile à gérer. La tension semblait être retombée la nuit dernière. Dans la soirée, nous avons pu aller voir l'un des rares barrages encore actifs à quelques kilomètres de Pointe-à-Pitre. Ces barrages perturbent pourtant la circulation des ambulances depuis une semaine. Difficulté supplémentaire, la réduction des effectifs après la suspension des soignants non vaccinés. Ils sont plusieurs dizaines à manifester tous les jours devant le CHU. Aujourd'hui, le barrage à l'entrée de l'hôpital semble lever, mais les manifestants assurent que les blocages ne sont pas près de s'arrêter. TF1 | Reportage L. Merlier, E. Berra