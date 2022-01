Guadix : à la découverte des étonnantes villas troglodytes d'Europe

Si la Sierra Nevada ne dominait pas le paysage, nous nous croirions sûrement sur Mars. Au milieu des terres arides et accidentées, se dessine le contour d'une ville extraordinaire qui semble sortir d'un film de science-fiction. Pour embrasser toute l'étendue et la splendeur de Guadix, il faut d'abord quitter la terre ferme, à bord de notre vaisseau d'un jour. Le paysage s'est formé il y a des millions d'années, lors d'un grand bouleversement climatique. Les morts chassées des villes andalouses au XVIe siècle ont été les premiers à creuser des grottes dans l'argile pour s'y réfugier, ouvrant la voie à un nouveau type d'habitat dans la région. Il existe à Guadix plus 2 000 grottes habitées. Ce qui en fait la plus grande ville troglodyte d'Europe. Anna Cores, propriétaire de la grotte "Cueva Alegria" à Guadix, Andalousie (Espagne), nous a fait visiter sa demeure sous terre. Elle l'a achetée il y a sept ans et l'a aménagée. La maison est écologique et économique. Dans la vidéo en tête de cet article, Pepe, qui dirige l'opération de protection des grottes de Guadix, nous livre le secret d'une grotte parfaitement sûre. Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage J. Garell, L. Caboche