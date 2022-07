Guêpes et frelons : pourquoi sont-ils si nombreux cet été ?

Infiltrés sous vos toits ou dans vos murs, les guêpes et les frelons sont nombreux cette année à gâcher votre été. Ces insectes volants font un retour en force dans nos régions. Leur mortalité a été faible cet hiver. Ils ont profité de conditions météorologiques favorables. Les désinsectiseurs mènent deux fois plus d'interventions que d'habitude. Ils utilisent des insecticides puissants qui tuent les insectes en moins de 48 heures. L'opération coûte environ une centaine d'euros. Elle est prise en charge par la copropriété si le nid s'est formé à l'extérieur du logement. Il faut intervenir dès les premiers signes de leur présence pour éviter les piqûres. En cas d'apparition d'un nid, n'agissez pas vous-même. Appelez directement une entreprise spécialisée, mais pas les pompiers. Ces derniers n'interviennent que très rarement pour les déloger. Il faut respecter quelques consignes avant l'arrivée des professionnels, en commençant par fermer les fenêtres. Il faut aussi éviter de se promener près du nid parce que les guêpes et les frelons peuvent être très agressifs pour protéger leur territoire. Et la chose à ne pas surtout faire est de boucher la sortie du nid sans traitement. Cela pourrait empirer la situation car ils vont chercher d'autres issus et donc d'entrer directement dans votre intérieur. TF1 | Reportage I. Blonz, J. Pasquier