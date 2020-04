Guéris du coronavirus : ils témoignent

Atteint du coronavirus, John Zabala, 35 ans, a vécu la naissance de sa fille à distance. Aujourd'hui guéri, il savoure tout de son quotidien. Avec des pathologies cardiaques et un diabète, François David, redoutait plus que tout de tomber malade. Alors aujourd'hui, il se sent presque miraculé après dix jours d'hospitalisation. À 47 ans, le docteur François Chhuy n'aurait jamais pensé devenir le patient de son propre service.