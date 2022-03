Guerre : comment l'Ukraine veut atteindre l'opinion russe

À Odessa ce matin, à Kiev cet après-midi, la mise en scène est la même. Deux conférences de presse ont été données pour poser des questions à des soldats présentés comme des Russes, capturés au combat. Des journalistes ukrainiens les interrogent. De quels ravitaillements disposent-ils ? Ont-ils l'ordre de cibler des civils ? Selon les conventions de Genève, il est illégal de diffuser leurs réponses dans les médias. Pourtant, nos équipes sur le terrain ont été expressément invitées à cette opération de communication organisée par les autorités ukrainiennes. Depuis le début de la guerre, les Ukrainiens se battent aussi sur le terrain de la communication. Ils diffusent massivement des vidéos des prisonniers russes affamés sur les réseaux sociaux pour faire réagir notamment leurs mères et qu'elles saisissent la hiérarchie militaire russe. À nouveau, ce sont elles qui sont interpellées par un membre du gouvernement ukrainien ce matin sur Telegram. Certains de ces soldats ont moins de 20 ans. Il leur promet de renvoyer sain et sauf si la guerre se termine. Une stratégie qui aurait déjà fait ses preuves sur d'autres terrains de guerre russe. Même sensibilisation devant l'Organisation des Nations unies. L'ambassadeur ukrainien brandit le SMS d'un soldat russe. "J'ai peur, on tire sur toutes les villes, sans exception, et même sur les civils", se plaignait-il. Le soldat en question est mort au combat. T F1 | Reportage J. Devambez, E. Lefebvre