Guerre commerciale avec la Chine : les producteurs de cognac inquiets

C'est un alcool qui se vend à 98 % à l'étranger. La Chine est l'un des plus gros clients après les Etats-Unis. Mais depuis quelques mois, les relations avec la France se sont tendues, et les négociants de cognac ont reçu tout un tas de questionnaires à remplir. "Les questions font 45 pages. Le questionnaire, c'est plus de onze onglets et de tableaux Excel à répondre. Et ça c'est le troisième qu'on reçoit", déplore Alexandre Gabriel, producteur de cognac "Maison Ferrand" à Ars (Charente). Tout doit être détaillé pour prouver que le secteur du cognac n'a pas reçu d'aide du gouvernement français. "On nous demande nos investissements, nos exports, sur quel pays, etc. C'est un surcroit de travail significatif, répétitif qui est énorme. Mais si vous perdez votre deuxième client, ça pourrait être dévastateur effectivement pour le secteur", s'inquiète Alexandre Gabriel. Perdre le client chinois pourrait avoir des conséquences sur toute la filière viticole. Pour devenir du cognac, le vin blanc est distillé avant d'entamer plusieurs années de vieillissement dans des barriques. Si les exportations vers la Chine venaient à s'arrêter, il faudrait trouver de nouveaux débouchés pour ce raisin. Mais cela pourrait entraîner une surproduction qui pose déjà problème aujourd'hui. Le risque est grand, car il existe un précédent. En 2020, la Chine décide de taxer les vins australiens vendus sur son territoire jusqu'à 200 % de surtaxe. Le marché s'effondre, -99 % de chiffre d'affaires. Une catastrophe économique que les producteurs français veulent à tout prix éviter. "En fait, on a vraiment rien à se reprocher. On est pris en otage par rapport à des dossiers, par rapport à des conflits commerciaux entre l'Europe et d'autres grandes puissances mondiales", dénonce Florent Morillon, président du Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC). En 2023, 32 millions de bouteilles de cognac ont été vendues en Chine pour un chiffre d'affaires qui dépasse les trois milliards d'euros. TF1 | Reportage A. Vieira, F. Gourdin