Guerre d'Algérie : Emmanuel Macron "demande pardon" aux Harkis

C'est pour son père Harki qu’Abdel Ameur voulait une reconnaissance. Il dit la trouver dans les mots du chef de l'État ce lundi. “Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas”, a déclaré le président de la République. “La symbolique est quand même forte. Je suis sincèrement heureux pour les Harkis”, réagit Adel Ameur, qui “regrette que les disparus ne puissent pas l'entendre et qu'on ne puisse pas leur demander pardon”. Parmi ces soldats, il y a son père. Il fait partie des dizaines de milliers de Harkis, qui ont réussi à fuir l'Algérie après la guerre, regroupés dans des camps avec des conditions de vie indignes. Un souvenir encore douloureux pour leurs familles aujourd’hui. Au point de troubler la cérémonie tout à l'heure à l'Élysée. Emmanuel Macron est même interrompu par une fille de Harkis. ”Pour que je ne m’échappe pas du camp, on m’a brûlé la main et les pieds. Moi je vous dis mon cœur, comment il est blessé”, lance-t-elle, très émue. L’atmosphère finira par s'apaiser. Le chef de l’État poursuit, en annonçant une loi de réparation. Une commission sera chargée d’indemniser les familles selon le préjudice subis. C'est ce que demandait Rabah Bensaidi, fils de Harki lui aussi. Il approuve cette future loi, mais la juge trop tardive. “La loi arrive enfin, mais avant les présidentielles. Nous, ce qu'on demande, c’est dans les deux mois ou trois mois ça soit votée”. Emmanuel Macron vise pour sa part, une loi votée par le Parlement d’ici le mois de février.