Guerre des fromages : un camembert normand ? Peut-être bien que non…

Les Français sont les plus gros consommateurs de fromage du monde, mais ils ne savent pas toujours faire la différence entre un camembert industriel et un produit labellisé. Depuis trente ans, les petits producteurs de fromage et les industriels mènent une guerre sans merci pour l'utilisation des appellations. Ce lundi, une énième tentative d'accord vient d'échouer pour le fromage normand. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.