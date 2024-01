Guerre des prix en rayon : la justice s’en mêle

D’un côté, Dove, Magnum, Knorr, 400 marques du groupe Unilever. De l’autre, Intermarché, incontournable français de la distribution. Et entre les deux, rien ne va plus. Les raisons de la discorde, ce sont des affiches. Intermarché se moque des célèbres marques du groupe Unilever. Le “Knorr, j’adore” devient “Knorr, j’adorais”. Des “surgelés qui jettent un froid” et des soupes qui ne sont plus “extra craquantes”, mais “extra choquantes”. Avec ces jeux de mots, le distributeur veut informer ses clients des nouvelles hausses de prix qu’il juge injustifiées. En période de négociation commerciale entre industriels et grandes surfaces, cette campagne d’affichage ne fait pas du tout rire Unilever. L’industriel a décidé d’attaquer en justice Intermarché pour propos dénigrants. De son côté, Intermarché assume pleinement sa campagne. Alors, un distributeur peut-il se moquer d’un industriel ? Oui, selon une avocate que nous avons contactée, car ils ne sont pas concurrents. TF1 | Reportage L. Deschateaux, C. Betun, A. Silberman