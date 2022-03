Guerre : des soldats ukrainiens blessés racontent le front

Ils sont blessés mais conscients d'avoir échappé au pire, la mort au combat. Ces trois soldats sont membres d'un même bataillon. Ils débutent leur convalescence à quelque 500 kilomètres du front, dans l'hôpital de Drohobytch. Tous témoignent de leur impuissance face à l'enfer des frappes aériennes. Selon Olèg, il venait de terminer son tour de garde. C'est à ce moment-là qu'une bombe à fragmentation s'est abattue sur son bataillon. Il dit avoir encore des éclats dans le corps. Tous ont été blessés dimanche dernier, lors d'un bombardement massif près de Kiev. Ils connaissaient la puissance de feu russe et savaient la bataille inégale. Olexander, lui, nous explique que son bataillon a réussi à tenir sa position pendant deux jours. Mais le 4 mars, les Russes ont lancé une offensive de grande ampleur. Ils devaient tenir face à l'ennemi, quelles que soient les conséquences pour défendre la souveraineté ukrainienne, mais pas seulement. En effet, Olèg fait savoir que sa famille est encore à Soumy, près de la frontière russe. Et le plus dur, c'est de ne pas pouvoir les joindre. Il n'y a plus d'électricité et ces proches sont sous des bombardements permanents. Pour Yan, "ce que les Russes nomment opération spéciale, c'est une vraie guerre à grande échelle. Ils ont envoyé leurs troupes, leurs forces spéciales et leurs chars. Ils ne visent pas seulement des cibles militaires, mais aussi les populations civiles." Pour Yan, Olèg et Olexander, il n'y a aucun doute. Ils comptent retourner sur le front sitôt rétablis. T F1 | Reportage H. Dreyfus, D. Bordier, S. Roland.