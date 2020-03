Guerre du camembert : la victoire du lait cru

Alors que les agriculteurs normands espéraient l'assouplissement de l'AOP, le projet est finalement rejeté. Le camembert de Normandie et le camembert fabriqué en Normandie se ressemblent, mais ils sont différents. Le premier, labellisé, est au lait cru et a recours à une technique artisanale. Ce qui n'est pas le cas du second. Pour les clients, ce sigle est un gage de qualité.