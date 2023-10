Guerre en Israël : une population totalement déboussolée

Les israéliens sont sidérés par le nombre de victimes qui a grimpé. Des victimes entre autres liées au massacre, aux corps découverts sur le lieu de la Rave Party. Le nouveau bilan fait état de 700 morts. À l’échelle de la France, c’est comme si les terroristes avaient éliminé plus de 5 000 personnes. C’est considérable pour un petit pays comme Israël. Chaque famille est touchée, 700 morts, juifs civils en 24 heures. C'est du jamais-vu depuis très longtemps. Malgré la sidération, la société s’organise, de la solidarité avec des dons de sang dans toute l'Israël. Les habitants se sont réunis de manière organique pour confectionner des colis pour les familles des victimes et les réservistes qui sont mobilisés. Toutes les couches de la population sont appelées, tels que des infirmiers, des pompiers, des cuisiniers et des combattants pour s'allier à l'effort de guerre. Il faut dire que le pays se mobilise et se rassemble unis pour défendre sa population. TF1 | Duplex D. Benaym