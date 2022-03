Guerre en Ukraine : à la rencontre de ces Français qui partent se battre

Victorien Rossard n'a aucune attache en Ukraine, ni famille ni amis. Ce Français est pourtant déterminé à répondre à l'appel du président Zelensky de se battre aux côtés des Ukrainiens. "Je ne me prends pas pour un héros. Je veux vraiment aider, montrer que la France est là. Même un jeune de 20 ans peut aussi partir là-bas", rassure ce volontaire français au micro du 20H de TF1. Cet ancien militaire mesure parfaitement les risques. "Je ne veux pas me jeter dans la gueule du loup contre les Russes en pensant que je suis invincible, pas du tout", confie-t-il. Tout semble bien organisé via un groupe de volontaires sur les réseaux sociaux. Mais ils ignorent à qui ils s'adressent. Faire de l'humanitaire ou combattre, ce jeune chauffeur de poids lourd en formation n'a pas encore décidé. Mais il veut aussi rejoindre l'Ukraine. "J'ai envie de me bouger. C'est quelque chose qui pourrait arriver en France. Je vois plein de gens qui disent que c'est la Troisième Guerre Mondiale. Qu'ils vont nous envahir mais qui ne se bougent pas", souligne-t-il. D'autres ont décidé de se bouger comme Alik que nous avons rencontré devant l'ambassade d'Ukraine à Paris. Il est prêt à mourir pour ce pays. Depuis le début du conflit, l'ambassade aurait reçu près de 1 000 candidatures de civils prêts à s'engager. TF1 | Reportage C. Abel, Y. Chambon, F. De Juvigny