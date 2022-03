Guerre en Ukraine : à Lviv, Ukrainiens et étrangers ont répondu à l'appel du président Zelensky

Depuis le début de la guerre, cet Ukrainien n’a qu’une seule idée en tête : prendre les armes et faire reculer l'armée russe. Il a donc quitté la Pologne où il vit depuis plusieurs années et c’est sur les routes de Kiev que nous l'avons rencontré. “Tous les hommes ukrainiens du monde entier sont de plus en plus déterminés, chaque seconde qui passe. Ils reviennent tous au pays. Moi, je vais dans ma ville natale et sur mon trajet, j’en ai rencontré dix autres comme moi”, précise-t-il. Cet autre Ukrainien, rencontré en Pologne, est venu avec du matériel militaire. Et il va bientôt passer la frontière. Comme beaucoup d’autres, il veut se rendre utile pour son peuple et répond à l’appel lancé par son président. “Si vous avez une expérience du combat en Europe et que vous ne voulez pas regarder l’indécision des politiciens, vous pouvez venir dans notre pays et vous joindre à nous pour défendre l’Europe où cela est très nécessaire maintenant”, a lancé Volodymyr Zelensky. Un appel à la mobilisation entendu jusqu’en banlieue parisienne. Cet Ukrainien souhaite rester anonyme. Mais il nous explique vouloir participer à la guerre sans formation. Il a dépensé 2 000 euros pour s’équiper. Arrêter l’invasion russe coûte que coûte. C’est aussi le projet de ce jeune Français à Lille. Pourtant, il n’a jamais mis les pieds en Ukraine. Ugo Pellegrini a prévu de partir ce mercredi en voiture. La France rappelle que l’Ukraine est une zone de guerre et que tout déplacement y est formellement déconseillé. T F1 | Reportage A. Basar, A. Bourdarias, B. Hacala