Guerre en Ukraine : au cœur de Kharkiv bombardée

La déflagration vient d'avoir lieu. Sergueï, rencontré hier, nous indique la voie à suivre. Nous sommes au quatrième étage et il faut descendre jusqu'au rez-de-chaussée où se trouve les deux cameramans de l'équipe de TF1. En bas, nous découvrons une explosion qui a tout dévasté. Les miliciens de la défense civile ont du mal à reprendre leurs esprits. Il faut se protéger de nouveaux tirs, il faut retrouver les camarades qui sont peut-être blessés ou morts. C'est à cet instant que l'injonction est fait avec Guillaume Aguerre et Alexandre Gaudin dont on était séparé. Les blessés sont nombreux et sont transportés à la va-vite. Les éclats de métal et les bris de verres ont surtout provoqué des dégâts. Heureusement, personne chez nous n'a été touché. La frappe, sans doute aérienne, a eu lieu juste en face du hall de l'immeuble sur la place centrale de la ville, il y a moins de dix minutes. C'est alors qu'un second attaque a eu lieu. Les vibrations de l'air saturent le son du micro à l'instant et puis les cris reprennent. Les sous-terrains qui mènent au métro de Kharkiv se trouvent profondément au sous-sol. C'est là que ceux qui ne portent pas d'armes sont mis à l'abri : les volontaires non-combattants et les blessés qui attendent les ambulances. Au bout de deux heures, nous parvenons à ressortir. L'exfiltration ne peut se faire que par la zone Sud-ouest de l'agglomération de Kharkiv, non occupée encore pas les Russes qui vont encore accentuer les bombardements sur la deuxième ville d'Ukraine. T F1 | Reportage M. Scott, G Aguerre