Guerre en Ukraine : au cœur de Kiev, ville assiégée

À Kiev, de jeunes ukrainiens s'entraînent pour être infirmiers sur les champs de bataille. Il y a encore un mois, aucun n'aurait pensé s'engager. Ils sont ingénieur, professeur, maçon, mais le changement le plus impressionnant, c'est un prêtre orthodoxe. Il dit être déterminé à défendre ses compatriotes. Et la détermination des Ukrainiens est sans faille assure l'ancien président ukrainien Petro Porochenko. Les Russes cherchent à briser le moral à coup de bombes. Aujourd'hui, un missile a explosé juste devant un bâtiment. Cinq passants ont été tués. Selon les informations dont on dispose, il y aurait parmi les victimes un journaliste ukrainien et visiblement aussi une famille de deux adultes et deux enfants. Une odeur étouffante planait encore sur ce morceau de rue, carbonisé dans l'explosion, quand nos reporters y étaient. Rencontrée par nos journalistes sur place, une journaliste ukrainienne n'en revient toujours pas de voir sa ville sous les bombes. Nombreux sont ceux qui veulent y échapper. À la gare de Kiev, la destination est la même pour tous, loin de la capitale. Les militaires y dressent désormais des barrages dans les rues. Et pour cause, chaque jour, même si elle est encore hors de vue, l'armée russe semble être de plus en plus proche de la capitale T F1 | Reportage F. Litzler, A. Ponsar.