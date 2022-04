Guerre en Ukraine : au cœur de l’ultime bataille à Marioupol

Nos journalistes ont pu filmer un char russe qui se mettait en position, canon dirigé vers l'ultime secteur de repli des soldats ukrainiens. Ils se sont rapprochés de la zone industrielle d'Azovstal. Des détonations d'artilleries y résonnaient. Et pour cause, à ce moment, les combats s'y concentrent. Ce gigantesque complexe industriel au bord de la mer d'Azov date de l'époque soviétique. Plusieurs bataillons ukrainiens s'y sont retranchés et bunkerisés. Ils résistent, mais pour combien de temps encore ? Tout autour de cette zone, quelques heures avant l'arrivée de nos envoyés spéciaux sur place, des unités ukrainiennes se battaient encore contre des Tchétchènes pro-russes. Ces derniers étaient fiers de nous décrire leur victoire. Des corps de soldats ukrainiens gisaient au sol à côté d'un véhicule explosé. Au même moment, deux rues plus loin, il y a encore quelques poches de résistance. Nos reporters ont constaté que des combats s'y poursuivaient. Les habitants qui vivent tout à côté de ce quartier ciblé sont à bout. Et contraste surprenant, dans un autre quartier épargné par les tirs, nos reporters ont vu le drapeau russe sur un bâtiment administratif. Désormais, les habitants doivent présenter leur document d'identité aux nouvelles autorités. T F1 | Reportage L. Boudoul, R. Reverdy.