Guerre en Ukraine : au cœur des combats à Marioupol

Quand nous pénétrons dans Marioupol, nous avons croisé ces groupes d'habitants qui marchent le long du corridor humanitaire. Ils cherchent à sortir de la ville sous les bombes. Il y a de violents affrontements au sol entre les soldats russes aidés par les Tchétchènes et les militaires ukrainiens. Des miliciens pro-russes contrôlent déjà certains quartiers à Marioupol. Les habitants ont tout perdu. Nous avons pu entrer dans un immeuble en partie détruit où nous avons rencontré une mère de famille avec ses trois enfants. Elle vient de quitter le centre-ville en feu. À Oblast de Donetsk, les habitants sont coupés du monde, sans communication. Dans la cour, une femme nous a interpellés. Elle aimerait qu'on passe des messages à ses enfants. Autour du quartier, les soldats pro-russes contrôlent toutes les voitures et les habitants qui quittent le centre-ville. Un peu plus loin, un bus attend ses familles épuisées, terrorisées. Il les emmène côté russe. Alors que ces miliciens du Donbass, victorieux, pénètrent dans Marioupol. TF1 | Reportage L. Boudoul, R. Reverdy