Guerre en Ukraine : au cœur des combats à Marioupol

La bataille de Marioupol se resserre dans un quartier du centre-ville. Derrière des immeubles, nos reporters ont entendu des rafales de mitrailleuses entre les soldats ukrainiens qui tiennent encore quelques poches et des miliciens pro-russes. Ils ont suivi ces derniers jusqu'à un immense complexe métallurgique. C'est là que sont retranchés des bataillons ukrainiens qui résistent. D'ailleurs, le drapeau ukrainien flotte encore sur Azovstal, le site industriel. Sur des images de drone exclusives, tournées mercredi 6 avril durant un moment d'accalmie, on voit l'étendue de l'usine de 8km². Elle est truffée de tunnels et d'abris souterrains, avec une forteresse tout autour. C'est une guérilla urbaine féroce qui se poursuit entre les deux camps. Les Russes sont aidés par des Tchétchènes. D'ailleurs, à un carrefour, nos journalistes ont rencontré un groupe originaire de Grozny. Alors que nous quittons Marioupol en direction du nord, notre équipe a croisé une colonne de chars russes. Il se dirige vers un autre front du Donbass qui se rallume entre les soldats ukrainiens et les séparatistes pro-russes. Sur la route, proche de la ligne de contact, les tirs fusaient. Un obus venait de toucher une maison. Une grosse offensive se prépare dans la région de Donetsk. Sur cette route, il y a quelques jours, un lance-roquettes multiple russe entrait en action. Et en face, les Ukrainiens ont rassemblé leurs troupes les plus aguerries et leurs blindés. T F1 | Reportage L. Boudoul, R. Reverdy. G. Parrot.