Guerre en Ukraine : avec les médecins sur la ligne de front dans le Donbass

Dans la vidéo en tête de cet article, derrière ce pont détruit se trouve la ligne russe, à quelques centaines de mètres. Ces soldats nous le confirment, les tirs se sont multipliés sur cette zone qu'ils tentent de protéger. Tout autour du poste, les éclats de roquettes jonchent le sol. Et depuis une semaine, la zone urbaine située juste à côté reçoit également des salves meurtrières. À Donetsk, la ligne de front n'a pas bougé depuis le début de la guerre. Mais les bombardements continuent et se sont intensifiés ces dernières heures. Ce jeudi, un peu en retrait du front, une ambulance rejoint un poste de secours mobile. Deux soldats viennent tout juste d'être touchés. Les médecins tentent de sauver les cas les plus graves. Les autres urgences sont traitées dans un autre dispensaire de campagne situé tout près. Selon le médecin-chef, le nombre des militaires touchés aux combats est en augmentation depuis quelques jours. Et certains souffrent de symptômes suspects. Dans l'unité de secours mobile, les médecins font tous les efforts possibles pour sauver leurs patients. Les autorités de Kiev avancent le chiffre de 3 000 soldats ukrainiens tués et 10 000 autres blessés depuis le début de la guerre. Mais le bilan exact est loin d'être connu. TF1 | Reportage M. Scott, F. Petit, N. Clerc